شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر جوميز قبل مواجهة إنيمبا النيجيرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يدخل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحديا قويا أمام إنيمبا النيجيرى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الخواجة عن استمرار سلسلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الأولى على حساب بلاك بولز الموزمبيقى.

ويدرس جوزيه جوميز استمرار الاعتماد على مصطفى الزنارى فى خط الدفاع بجوار حسام عبد المجيد بسبب غموض موقف التونسى حمزة المثلوثى من لقاء بطل نيجيريا، حيث يعانى اللاعب من إصابة قوية فى القفص الصدرى، أبعدته عن اللقاء الماضى أمام غزل المحلة بالدورى بالإضافة إلى عمر جابر وأحمد فتوح فى الظهيرين الأيمن والأيسر.

وباتت أوراق جوميز واضحة فى خط وسط الزمالك بالاعتماد على الثلاثى نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، وزيزو كما فعل فى المباريات الماضية لتعويض غياب ناصر ماهر الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية وإجهاد عضلى شديد.

ويفاضل جوميز بين حسام أشرف والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم القلعة البيضاء، في ظل غياب ناصر منسي بسبب امتثاله للعقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي كما استقر على تثبيت أحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي في الأجنحة.

ويرفض جوميز المجازفة بمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي للمباراة حتى لا تعاوده الإصابة مجدداً، ومن أجل الحفاظ عليه خاصة أن المباراة ستقام في نيجيريا، لذلك يفضل الجهاز الفني تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء والدفع به لمدة دقائق على حسب سير اللقاء.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.