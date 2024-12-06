شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يهدى الأهلى بطولة الكونفدرالية بلدغة قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

نجح عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وإهدائها للقلعة الحمراء فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة فى مثل هذا اليوم السادس من ديسمبر لعام 2014.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة 97 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والضائع للمباراة، وبات الأهلى هو أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفيدرالية عبر تاريخه.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربع ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.