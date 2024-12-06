شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الشناوى والسولية وربيعة وأفشة عن مواجهة ميسى بكأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق النادي الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته قرعة بطولة كأس العالم للأندية في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة أمس بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.

وستكون افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025 ، وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

ويشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

محمد الشناوي: مجموعتنا متوازنة بكأس العالم للأندية وقال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن فريقه يتواجد بمجموعة متوازنة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المجموعة تضم فرقًا كبيرة. وأوضح أن الأهلي لديه خبرة المباريات الكبيرة، خاصة أنه سبق وأن واجه بالميراس البرازيلي، وأن الفريق لديه فرصة لتقديم عروض قوية والذهاب إلى مكان مميز في البطولة، لكن الهدف الأساسي هو التركيز على تجاوز الدور الأول كمرحلة أولى بالبطولة. وأشار إلى أن الفريق سوف يستعد جيدا لهذه المواجهات، وأن كل فرق المجموعة قوية، ولديها عناصر مميزة، وأن اللاعبين حرصوا على متابعة القرعة معًا، وتمنوا مواجهة فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي، ولديهم رغبة في مواجهة فرق عالمية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس، بعد أن سبق للنادي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني. وأكد الشناوي أن مشاركة الأهلي وسط هذه الكوكبة من الأندية العالمية تدعو للفخر الشديد، من جانب الجهاز الفني واللاعبين والمسئولين والجماهير، وأن البطولة فرصة لرفع اسم الأهلي في المحافل العالمية، خصوصًا بعد النجاحات العديدة للفريق في أفريقيا. وأكمل أن الأجواء في البطولات الكبيرة فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، وأن هناك فترة طويلة متبقية على انطلاق البطولة، وأن النادى طموحاته كبيرة فى المنافسة بشكل عام، والأهلى يضع نصب عينه العمل على إحراز البطولات والوصول إلى أفضل ما يكون. وشدد على أن الفريق لديه مباراة هامة أمام أورلاندو، وسوف يغلق صفحة القرعة تمامًا، ويصب كامل التركيز فى العمل على تخطي المنافس الجنوب أفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وشدد على أن جمهور الأهلي يمثل الدافع الأكبر للفوز بكل المباريات، وأن كل منظومة الكرة بالنادي تعمل على إسعادهم بالبطولات والإنجازات. السولية: توقعنا مواجهة إنتر ميامي ومن الرائع أن يلعب الأهلي المباراة الافتتاحية في المونديال السولية: توقعنا مواجهة إنتر ميامي ومن الرائع أن يلعب الأهلي المباراة الافتتاحية في المونديال يثق عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، في ظهور فريقه بشكل جيد في بطولة كأس العالم للأندية 2025. وقال عمرو السولية عبر الصفحة الرسمية لناديه: "أرى أن القرعة متوازنة بالنسبة لنا، ومعظم اللاعبين توقعوا تواجد إنتر ميامي معنا في المجموعة". وأضاف: "الأمر ليس سهلًا لكننا سنكون على قدر المسئولية، شىء كبير أن نخوض افتتاح كأس العالم، لكنها ليست جديدة على الأهلي". وتابع: "جميع اللاعبين تريد مقابلة ميسي، واجهنا أندية كبيرة في أوروبا من قبل مثل بايرن ميونخ وريال مدريد، والأمر يكون ممتعًا بالنسبة لنا". وواصل: "مواجهة إنتر ميامى ستكون مختلفة لأننا سنواجه فريق البلد المستضيف للبطولة، والجميع سيأتي لمشاهدة ميسي فالأمر لن يكون سهلًا". وشدد: "كل اللاعبين يريدون تقديم شيء كبير في البطولة، نظام البطولة جديد علينا لكنها تضم أفضل فرق العالم، ونحن أبطال أفريقيا وطموحنا أن نصل إلى أبعد مدى في البطولة". وأتم: "إن شاء الله نقدم مستوى طيبا يليق بالنادي الأهلي وجماهيره ونحقق شيء كبير في البطولة". تحدث رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية. وقال رامي ربيعة لقناة الأهلي: "قرعة كأس العالم للأندية مناسبة، بطولة مهمة للغاية للنادي الأهلي وحدث عالمي ونسعى أن نكون فخورين بأنفسنا وألا نقصّر في الملعب". وأضاف: "نرغب في أي بطولة أو مباراة لرفع اسم الأهلي عاليًا ونلعب بشخصية البطولة، وسنحاول الوصول لمرحلة جيدة بمونديال الأندية". أكمل: "الجيل الحالي حقق إنجازات وأرقام لم يتمكن أحد من الوصول إليها، وهو ما يضعنا في موضع مسئولية وتحت ضغط كبير وعلينا أن نثبت للعالم أن الأهلي يستحق التواجد في المنصات العالمية". وأتم تصريحاته قائلا: "مازال لدينا مراحل أخرى قبل مونديال الأندية، سنخوض أولا بطولة أفريقيا". أفشة يوجه رسالة لـ ميسي قبل لقاء الأهلي وإنتر ميامي أفشة يوجه رسالة لـ ميسي قبل لقاء الأهلي وإنتر ميامي فاجأ محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين وقائد فريق إنتر ميامي، قبل مواجهة الفريقين في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو من عام 2025. ونشر أفشة صورة رفقة ميسي وكتب: "الخوف مش من اللى جاى الخوف من اللى بعد كده"، وهى عبارة استخدمها أفشة من قبل وأثارت مردودا ساخرا عند الجماهير، وأصبحت لزمة على لسان الكثير من مشجعى الأهلى. رامى ربيعة: قرعة مونديال الأندية "حدث عالمى" وعلينا أن نفخر بأنفسنا

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