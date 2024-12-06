شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن اعتماد فوز قائمة طارق الحسينى بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد السلاح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اعتماد فوز قائمة طارق الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالتزكية فى الجمعية العمومية لاتحاد السلاح التى أقيمت فى العاشرة صباحا.

وتضم قائمة طارق الحسيني أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق إنجازات عالمية وأولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح، حيث تضم القائمة كلاً من: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.

وقد تقدمت القائمة بالكامل بأوراق ترشحها يوم الجمعية الموافق 25 أكتوبر 2024 في أول أيام فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة.

ولم يتقدم فى انتخابات السلاح سوى قائمة طارق الحسينى التى أعلن فوزها اليوم رسميا .