شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم فى ربع نهائى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

تقام، اليوم الجمعة، مباريات دور ربع نهائي بطولة دورى المرتبط لكرة السلة رجال، التى تقام على ملاعب الأندية بمشاركة فرق الأهلى والزمالك والاتصالات والجزيرة وسبورتنج والجزيرة والاتحاد والقناة والطيران والزهور وهليوبوليس وسموحة وألعاب دمنهور والترام والشمس.

موعد مباريات اليوم

يلتقى الأهلى مع الجزيرة فى تمام السادسة بملعب الأهلى، والزمالك مع الاتصالات فى نفس الموعد بصالة الأبيض بميت عقبة، وكذلك مباريات سبورتنج مع الجيش و الاتحاد مع التأمين و الشمس مع الترام وسموحة مع دمنهور فى السادسة أيضا.

بينما يلتقى هليوبوليس مع الزهور فى السابعة، والقناة مع الطيران فى تمام الخامسة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا فى مباريات الذهاب ، بينما تقام على ملاعب الأندية الأخرى فى مباريات العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.