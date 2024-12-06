شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدام الأهلى وميسى.. تعرف على مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق النادى الأهلى موعداً مع النجم الأسطورى ليونيل ميسى، بعدما أوقعته القرعة فى مواجهة مع فريق إنتر ميامى الأمريكى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلى مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فى المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل، بعد سحب القرعة أمس بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.

وستكون افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025، وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

ويشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوغو - سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامنغو - الترجي - تشيلسي - كلوب ليون

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا رد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان هيونداي - صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد -العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - سالزبورج