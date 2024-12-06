شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف التعاقد مع 3 لاعبين فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع 3 لاعبين فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفه وسد أوجه العجز والنقص في بعض المراكز، خاصة أن الموسم طويل، ويتعرض فيه الفريق لضغط مباريات.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على هؤلاء اللاعبين..

محمود جهاد

وافق جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم محمود جهاد مدافع فاركو، لتدعيم خط دفاع القلعة البيضاء فى ظل النقص العددى فى هذا المركز والإصابات، التى يتعرض لها اللاعبون بسبب ضغط المباريات.

ووافق جوميز على ترشيح محمود جهاد مجدداً لدفاع الزمالك فى الميركاتو الشتوي، خاصة أنه مقتنع بإمكانيات اللاعب بعدما كان على خريطة التعاقدات فى الصيف الماضي، ولكن الأمور لم تكتمل، حيث يرى الخواجة أنه الحل الأمثل لخطته وسيقدم الإضافة للفريق.

ولا يمانع مسئولو نادى فاركو بيع محمود جهاد للزمالك، كما أن اللاعب رحب بقوة بفكرة الانتقال إلى القلعة البيضاء، ولكن يتبقى الاتفاق على التفاصيل والأمور التعاقدية التى تخص النادى السكندري حتى يحققوا أقصى استفادة مادية من بيعه.

كالوشا

يدرس مسئولو الزمالك الموافقة على ضم أحمد كالوشا لاعب فريق إنبى، على سبيل الإعارة لتدعيم خط الدفاع الأبيض، في الشتاء، خاصة أن الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع إنبى لضم كالوشا خلال الصيف قبل غلق باب القيد.

وكانت إدارة النادى البترولى وافقت على رحيل كالوشا لكن على سبيل الإعارة 6 أشهر فقط، وليس البيع النهائي أو إعارة عام، في الوقت الذى تمسك فيه الزمالك بضم كالوشا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند بأحقية الشراء، وهو ما جعل الصفقة تفشل وقتها، ليعود الزمالك ويفكر فى تجديد المفاضات لضم اللاعب والموافقة على شروط إنبى.

وأبدى جوميز موافقته على ضم كالوشا في ظل قناعته بمستوى اللاعب من الفيديوهات التي شاهدها له، ورؤيته في المباريات التي خاضها مع فريقه، على أن يستقر الزمالك على القرار النهائي وحسم موقفه سواء بالموافقة على شرط انبى بضم اللاعب على سبيل الإعارة 6 أشهر فقط، على أن تكون من يناير حتى الصيف المقبل، أو بصرف النظر عن الصفقة والتمسك بضم اللاعب لمدة عام كامل مع بند أحقية الشراء.

محمد إسماعيل

فتح مسئولو نادي الزمالك باب التفاوض مجدداً مع نظرائهم بنادي زد، من أجل الحصول علي خدمات محمد إسماعيل مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعمل الزمالك على حسم صفقة محمد إسماعيل وضمه من زد من أجل تدعيم دفاع الفارس الأبيض وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.