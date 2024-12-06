شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الرخصة A شرط أساسى لعمل المدربين فى الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه تم تأجيل تفعيل شرط حصول المدربين على الرخصة A للعمل فى الدورى الممتاز الحالى، على أن يتم تفعيل هذا الأمر دون استثناءات فى الموسم الجديد 2025 - 2026.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق أكثر من دورة لحصول المدربين على الرخصة A، بحيث لا يكون هناك أى عذر للمدربين غير الحاصلين على الرخصة.

من ناحية أخرى استقر هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائمته على استمرار علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة فى منصبه خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التنسيق بينه وبين اللجنة الفنية التى سيتم تشكيلها.

وأكد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس حقق نجاحا كبيرا بفوزه ببطولة شمال أفريقيا، وهذا إنجاز يستحق الوقوف أمامه، وهو نتيجة مجهود ناس كثيرة على رأسهم عامر حسين الذى دعم المنتخب وتكفل بجميع المعسكرات التى أقيمت فى الإسكندرية وقدم كل شىء لهذا الجيل من بطولات دولية ودية.

وأضاف علاء نبيل "نجحت فى تحقيق 70% من أهدافى مع الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر التي توليت الإشراف عليها، موضحا أن المنتخب الأول ليس ضمن مهام عمله".

وكشف علاء نبيل أنه يشعر بالارتياح بالتعامل مع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد القادم، وأن الأداء والنتائج الحالية لمنتخب مصر تعد الأفضل تحت قيادة حسام حسن والذى يعمل على تقليل أعمار اللاعبين بشكل ناجح جدا".