شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية.. أسطورة بورتو: الأهلى رائع وأحد أعظم الفرق الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أكد خورخى كوستا، أسطورة نادى بورتو البرتغالى، على صعوبة المجموعة التى أسفرت عنها قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتى تضم أندية: الأهلي، إنتر ميامى، بالميراس، بجانب الفريق البرتغالى.

وقال كوستا مدير نادى بورتو فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا": "بغض النظر عن الفرق التي أوقعتنا القرعة معها، كنا نعلم أنها ستكون مجموعة صعبة بالنظر إلى الجودة الكبيرة في هذه البطولة".

وأضاف: "إنها فرق مختلفة. لدينا الفريق المضيف، المدجج بالعديد من اللاعبين المذهلين، مع مدرب جديد".

وواصل نجم بورتو السابق "ثم هناك فريق رائع من مصر، أعرفه جيدًا وهو أحد الفرق الأفريقية العظيمة. وفريق بالميراس العظيم الذي يقوم بعمل مذهل، هذه الأندية لديهم أساليب لعب مختلفة، ونهج مختلف، وهو أمر جيد".

يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات قوية في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامى الأمريكى.

وضرب الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية، ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.