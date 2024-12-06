شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء نادى للرماية والفروسية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

تفقد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية قطعة الأرض التى ستُخصص لإنشاء نادى الأجواد للرماية والفروسية في محافظة مطروح، والتي تقدر مساحتها بـ 18 فدانًا، رافقه في هذه الزيارة عبد الفتاح جمعة بدر، رئيس مجلس إدارة النادي.

وخلال الجولة استعرض عبد الفتاح جمعة بدر مع رئيس الاتحاد المصري للرماية تفاصيل المشروع، حيث تمت مناقشة التصاميم والمرافق المزمع إنشاؤها في النادي، والتي تهدف إلى توفير بيئة رياضية متكاملة لعشاق الرماية والفروسية.

وأكد حازم حسني أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تطوير هذه الرياضات في المنطقة، وسيعزز من مكانة مطروح كوجهة رياضية مميزة.

كما أعرب حسني عن أهمية استثمار المساحات الكبيرة المتاحة في إنشاء مرافق حديثة تسهم في استقطاب الشباب والمواهب، مشيرًا إلى أن نادي الأجواد للرماية والفروسية سيعمل على رفع مستوى الأداء الرياضي وتحقيق إنجازات جديدة على المستويين المحلي والدولي.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارستها، مما يسهم في بناء جيل جديد من الرياضيين المتميزين.