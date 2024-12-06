شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى مع فرق مجموعته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الأهلى رحلة جديدة فى بطولة كأس العالم للأندية التى حفر اسمه بها، عندما يبدأ منافسات دور المجموعات فى نسخة العام المقبل.

وقع الأهلى مع إنتر ميامى بجانب فريقى بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى فى المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وضمن الأهلى المشاركة فى الحدث العالمى المرتقب، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا لعام 2021، قبل أن يضيف إلى خزائنه لقبى نسختى 2023 و2024.

ضرب فريق النادى الأهلى موعداً مع النجم الأسطورى ليونيل ميسى، بعدما أوقعته القرعة فى مواجهة مع فريق إنتر ميامى الأمريكى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلى مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فى المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة أمس بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.

وستكون افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025، وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

ويشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

وجاء تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية أمريكا الشمالية قبل مواجهة إنتر ميامى كالتالي..

لعب الأهلي مع أندية أمريكا الشمالية 6 مرات، حقق الفوز في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، مونتيري المكسيكي واجه الأهلي 3 مرات، وحقق الأهلي الفوز في مباراة وخسر مواجهتين، فيما واجه باتشوكا المكسيكى الأهلى مرة واحدة، وفاز فيها باتشوكا 4-2، وكانت فى نسخة 2008.

بينما كلوب أمريكا واجه الأهلى مرة وفاز فيها الأهلى 2-1، وكانت فى 2006 على المركزين الثالث والرابع، كما لعب الأهلى مع سياتل الأمريكى مباراة فى نسخة 2023 وفاز الأهلي 1-0. وجاء تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية البرازيلية قبل مواجهة بالميراس كالتالي.. وجاء تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية البرازيلية قبل مواجهة بالميراس كالتالي..

تاريخيا، التقي الأهلى مع الأندية البرازيلية 6 مرات، خسر 5 مباريات، وفاز بمباراة واحدة بركلات الترجيح، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025. البداية كانت فى ديسمبر 2006، قدم الأهلي ملحمة أمام إنترناسيونالي البرازيلى، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يتوّج إنترناسيونالي باللقب في النهاية على حساب برشلونة. وفي 2012 تأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليواجه كورنثيانز البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس، لكنه خسر بهدف نظيف، وتأهل كورنثيانز بهدف باولو جيريرو، ليلاقي تشيلسي في النهائي، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2-0. الانتصار الوحيد كان في 2020، كانت المباراة الوحيدة التي تمكن فيها الأهلي من تخطي فريق برازيلي بعد التعادل السلبي مع بالميراس، والفوز بركلات الترجيح 3\2 في مونديال قطر. في نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة، ليلة طرد أيمن اشرف، والتي مهدت الطريق للأهلي إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال في مباراة المركز الثالث 2022، واجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4-2. المرة الأخيرة كانت في ديسمبر من العام الماضي، حينما بلغ فلومينينسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وسجل هدفي الفريق البرازيلي، الكولومبي جون أرياس (71 من ركلة جزاء) والبديل جون كينيدي (90).





وجاء تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية البرتغالية قبل مواجهة بورتو كالتالي..

بنفيكا 1963

في يونيو 1963 حل بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في العامين السابقين في هذا التوقيت ضيفًا على الأهلي فى استاد القاهرة، وانتهى اللقاء بتفوق الأحمر بثلاث أهداف مقابل هدفين على العملاق البرتغالي، حيث سجل بدوي عبد الفتاح هدفين وطه إسماعيل هدفًا، بينما جاءت ثنائية بنفيكا عبر إيزيبيو وجوزيه أجواش.

بيليننسيش 2004

خاض الأهلي مباراة ودية مع بيليننسيش البرتغالي في أغسطس 2004، وتمكن من الفوز عليه بأربع أهداف دون مقابل جاءت عن طريق النيجيري ماكي، وأحمد شديد قناوي، وخالد بيبو، وأسامة حسني.

بنفيكا 2007

استكمل الأهلي الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس النادي، في يوليو 2007، بمواجهة العملاق البرتغالي بنفيكا، حيث انتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف عن طريق شادي محمد من ركلة جزاء، وأسامة حسني.