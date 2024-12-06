أن بي ايه: 22 ثلاثية لكافالييرز في سلة ناغتس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل لاعبو كليفلاند كافالييرز 22 ثلاثية في سلة ضيفهم دنفر ناغتس ليخرجوا فائزين 126 114 الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على الرغم من "تريبل دبل" اعتيادي لنجم الخاسر الصربي نيكولا يوكيتش.

ونجح كليفلاند في 22 من أصل 48 محاولة من خارج القوس، مقابل 6 من أصل 24 لناغتس.

وكان دونوفان ميتشل أفضل مسجل في صفوف كافالييرز مع 28 نقطة بينها 6 رميات ثلاثية وأضاف زميلاه داريوس غارلاند (24 نقطة) والبديل كاريس لوفير (21 نقطة)، في حين تألق يوكيتش في صفوف ناغتس بتسجيله ثلاثة أرقام مزدوجة (27 نقطة و20 متابعة و11 تمريرة حاسمة).

وبات يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، ثالث أفضل لاعب في هذه الفئة في تاريخ "أن بي ايه"، بعد تخطيه إرفين "ماجيك" جونسون، محققا هذا الانجاز للمرة 139 في مسيرته.

ويملك كافالييرز أفضل سجل هذا الموسم في الدوري، حيث رفع عدد انتصاراته إلى 20 مقابل 3 هزائم فقط.

ضرب كليفلاند بقوة في الربع الأول ليتقدم بفارق 10 نقاط (37 27)، لكن ناغتس رد عليه في الربع الثاني مقلصا الفارق إلى 4 نقاط في نهاية الشوط الأول (66 62).

لكن كليفلاند استعاد زمام المبادرة في الربع الثالث لينهيه 36 25 ويتقدم بفارق 15 نقطة قبل دخوله الربع الأخير.

وعلى الرغم من نجاح ناغتس في تقليص الفارق الى 9 نقاط قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، نجح كافالييرز في قيادة المباراة الى بر الامان.

وفي واشنطن، تألق نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله تريبل دبل (21 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة)، ليقوده إلى فوز كاسح على واشنطن ويزاردز الجريح 137 101، ملحقا به الخسارة السادسة عشرة تواليا.

ونجح دونتشيتش في تسجيل تريبل دبل الـ78 في مسيرته، ليتخطى الاسطورة ويلت تشامبرلاين وجيمس هاردن، ويحتل المركز السابع في الترتيب العام.

وكان كايري إرفينغ افضل مسجل في صفوف دالاس مع 25 نقطة، ليقود فريقه الى فوزه السادس تواليا والعاشر في آخر 11 مباراة.

وقاد النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز عريض على مضيفه تورونتو رابتورز 129 92، بتسجيله 30 نقطة لمتصدر المنطقة الغربية (17 5).

وفي سان فرانسيسكو، سجل الكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا رقما قياسيا شخصيا مع 33 نقطة ليقود غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على هيوستن روكتس 99 93، في تجربة لمباراتهما المرتقبة في ربع نهائي كأس "أن بي ايه" الاسبوع المقبل.