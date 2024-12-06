شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يفاضل بين الجزيري وحسام أشرف لقيادة هجوم الزمالك أمام إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بين حسام أشرف والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم القلعة البيضاء فى مباراة إنيمبا النيجيري بعد غداً الأحد.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات ناصر منسي الذى يقدم مستويات جيدة مع الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب امتثاله لعقوبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على خلفية أحداث لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.