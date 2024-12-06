شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد خطة لاعبى الأهلي لمراقبة سرعات نجوم أورلاندو بقيادة نكوتا والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال اليومين الماضيين على عقد أكثر من محاضرة مع لاعبي الأهلي شرح لهم خلالها طريقة لعب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي قبل المباراة التي تجمعهما غدا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي يتميّز بالسرعة والمهارات الخاصة التي تُمكّنه من الوصول سريعاً إلى مرمى الخصم .

وشدد المدير الفني على أن أورلاندو يضم لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة والمهارات الخاصة في مقدمتهم ، موهاو نكوتا صاحب الـ20 عاما الذي سجل هدفي الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير في مباراة الجولة الأولى التي فاز فيها بطل جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا 23 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا ، فيما غاب عن القائمة كلاً من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير ومحمد هاني والثنائي كريم فؤاد، علي معلول الغير مُقيّد في القائمة منذ بداية الموسم للإصابة.