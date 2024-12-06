شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة فريق بنادى الزمالك مطار القاهرة، منذ قليل، متجهة إلى نيجيريا، استعداداً لخوض مباراة إنيبما النيجيرى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى بعثة الأبيض، وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة فى إطار سعى مجلس الإدارة لتوفير كل سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا المرتقبة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل فى السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولى فى نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز فى الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضى باستاد القاهرة الدولى.