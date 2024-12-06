شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحكم أشرف رشاد بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الحكم أشرف رشاد بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نجل الراحل أشرف رشاد أن جنازة والده من مسجد الشيخ غراب بولى العهد فى حدائق القبة بعد صلاة الجمعة على أن يتم تشييه الجثمان فى القاهرة الجديدة بعد كارتة العين السخنة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن في وقت سابق متابعة تطورات الحالة الصحية للحكم أشرف رشاد محمد محمود، والذي كان يمر بأزمة مرضية قبل وفاته.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير الشباب والرياضة اطلع على كل التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للحكم، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزارة في بيانها: "إنه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف عبد الوهاب أستاذ علاج الأورام طب عين شمس وعضو المجلس الاستشاري الطبي للجنة العليا للرعاية الطبية، وسيقوم بمتابعة حالة الحكم أشرف رشاد، كما تم التنسيق مع الدكتور حازم ابوالعباس ممثل أمانة المراكز الطبية المختصة بوزارة الصحة باللجنة العليا للرعاية الطبية، وتمت الإفادة بأنه سيتم علاج الحالة بمركز أورام مدينة نصر بقرارات علاج على نفقة الدولة بعد وضع الخطة العلاجية اللازمة".