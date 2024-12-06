شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يستقر على إنشاء مركز طبي مخصص للمنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد، هاني أبو ريدة، على إنشاء مركز طبي متكامل مخصص لخدمة الفرق الوطنية بجميع فئاتها، وذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية للمنتخبات الوطنية.

ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية طبية على أعلى مستوى، تضم أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال التشخيص والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص يتولى متابعة الحالة البدنية والصحية للاعبين على مدار العام.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد لليوم السابع ، أن المركز سيعمل على تقديم خدمات الفحص الدوري، وإعداد برامج تأهيل إصابات الملاعب، إلى جانب خطط وقائية للحفاظ على لياقة اللاعبين، خصوصًا خلال فترات الضغط المرتبطة بالمباريات الدولية والبطولات الكبرى.

وأكد أبو ريدة أن هذا المركز يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن صحة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لضمان استمرار الأداء العالي وتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.



ومن المتوقع أن يبدأ العمل على تنفيذ المشروع قريبًا، على أن يتم الإعلان عن موقع المركز وتفاصيله في مؤتمر صحفي مرتقب.