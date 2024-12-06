شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته لمواجهة أورلاندو بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المقرر لها الثالثة من عصر غداً ، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.

ويتدرب الأهلي على ملعب المباراة وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويُنفّذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق في المران طريقة لعب مباراة الغد ودور كل لاعب بجانب بعض الجمل التكتيكية.

ويستقر المدير الفني كذلك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد المُرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة الإنتصارات في دور المجموعات بعد الفوز في الجولة الأولى على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 بإستاد القاهرة .

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا 23 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا ، فيما غاب عن القائمة كلاً من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير ومحمد هاني والثنائي كريم فؤاد، علي معلول الغير مُقيّد في القائمة منذ بداية الموسم للإصابة.

