شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد فى مواجهة أنجولا فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب سيدات كرة اليد نظيره الأنجولي اليوم الجمعة فى نصف نهائى بطولة افريقيا المقامة فى الكونغو بعد حسم تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم المقبلة لأول مرة فى التاريخ .

تأهل منتخب سيدات اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025 .

ويسعى منتخب سيدات اليد بقيادة مديره الفنى رامى عبد اللطيف لإنجاز تاريخى يحصد ميدالية فى هذه النسخة فى ظل التأهل إلى بطولة العالم لأول مرة فى التاريخ .

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية ، الثلاثاء .

و نجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو و الجزائر على التوالى ، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.