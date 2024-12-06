شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس فى انتخابات اتحاد الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام فى الثانية ظهر اليوم الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات القادمة .

يتنافس على على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس يتنافس كل من: أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق منافسة بين كل من: عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فتقدم بالترشح كل من: مصطفى المنيرى ،وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان و هويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و أحمد كمال و رضا الغزالي وعلى عبد السلام وعطا مرزوق وأيمن كامل وجيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي وأشرف درويش.

وتشهد عمومية الطائرة تواجد 64 نادى إلا أن هذه الانتخابات تشهد عدد63 هيئة فى ظل اعتذار الشرقية للدخان عن المشاركة فى أى جمعيات عمومية .