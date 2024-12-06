شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول مران فى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول فى نيجيريا مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة إنيمبا فى الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية والمقرر لها في السادسة مساء بعد غداً الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون مراناً خفيفاً بسبب إرهاق رحلة السفر من القاهرة إلى نيجيريا يشرح فيه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى بعض الجمل الخططية والفنية البسيطة التى ينوى تطبيقها فى لقاء إنيمبا.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنيمبا النيجيري ، والمقرر لها 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين و الرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً،واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.