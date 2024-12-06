شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة العاشرة اليوم.. الأهلى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، جدول ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 24 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، بـ7 مواجهات قوية بين المصرى مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع اتحاد بسيون، وادى دجلة مع المعادى واليخت، بالم هيلز مع مسار، الطيران مع البنك الأهلى، الأهلى وبيراميدز، زد مع إنبى.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة العاشرة..

1 الأهلى 24 نقطة

2 البنك الأهلى 18 نقطة

3 زد 18 نقطة

4 وادى دجلة 16 نقطة

5 الزمالك 15 نقطة

6 مودرن سبورت 13 نقطة

7 الطيران 13 نقطة

8 مسار 12 نقطة

9 بيراميدز 12 نقطة

10 المقاولون 12 نقطة

11 الجونة 9 نقاط

12 المعادى واليخت 6 نقاط

13 بالم هيلز 5 نقاط

14 المصرى 3 نقاط

15 إنبى نقطة

16 الاتحاد السكندرى نقطة

17 اتحاد بسيون نقطة

وتواجه سيدات الأهلى نظيراتها في بيراميدز فى الثانية والنصف عصر اليوم، في أقوى مباريات الجولة، حيث يدخل الأهلى اللقاء متصدرا لجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة من 8 مباريات لعبها، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويلتقى فريق سيدات الزمالك أصحاب المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فريق اتحاد بسيون متذيل ترتيب الدورى برصيد نقطة واحدة، في مباراة لن تكون صعبة على بنات ميت عقبة.

ويعود فريق مسار للمسابقة المحلية بعد حصوله على المركز الثالث بدورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق بالم هيلز صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بينما يقع مسار في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 4 مباريات فقط لعبها.

وفى نفس التوقيت يلتقى المصرى مع الاتحاد السكندرى، وادى دجلة مع المعادى واليخت، الطيران مع البنك الأهلى، زد مع إنبى.