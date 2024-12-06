شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الأهلى يواجه الزمالك فى الجولة الـ16 لدورى مرتبط اليد مواليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

يقام على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024-2025.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الأهلى مع الزهور والجزيرة مع البنك الأهلى والزهور مع القناة وسبورتنج مع أصحاب الجياد وسموحة مع طلائع الجيش و دلفى مع الطيران والمعادى مع هليوبوليس.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق مواجهتين، ويلتقي يوم 8 ديسمبر الجاري الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.