شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الأهلى يواجه الزمالك فى الجولة الـ16 لدورى مرتبط اليد مواليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:15 ص
يقام على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024-2025.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الأهلى مع الزهور والجزيرة مع البنك الأهلى والزهور مع القناة وسبورتنج مع أصحاب الجياد وسموحة مع طلائع الجيش و دلفى مع الطيران والمعادى مع هليوبوليس.
وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق مواجهتين، ويلتقي يوم 8 ديسمبر الجاري الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز