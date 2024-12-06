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اليوم..الأهلى يواجه الزمالك فى الجولة الـ16 لدورى مرتبط اليد مواليد 2006

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:15 ص

يقام على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024-2025.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من  الأهلى مع الزهور والجزيرة مع البنك الأهلى والزهور مع القناة وسبورتنج مع أصحاب الجياد وسموحة مع طلائع الجيش و دلفى مع الطيران والمعادى مع هليوبوليس.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق مواجهتين، ويلتقي يوم 8  ديسمبر الجاري الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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