شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الاجتماع الفنى لبطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الاجتماع الفني لبطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة والتي تقام باتحاد الشرطة الرياضى، في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني بأحد فنادق القاهرة، بحضور وفود الدول المشاركة في البطولة والتي تصل إلى 8 دول، على أن يقام الافتتاح والمنافسات والختام خلال يومى 7 و 8 ديسمبر.

الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي "روسيا، إيران، العراق، الأردن، غينيا، أفغانستان، بلغاريا بالإضافة إلى الصين".

وتٌعد بطولة إبراهيم مصطفى هى الأولى للمجلس الجديد بعد الانتخابات، والتى أسفرت عن فوز سعيد صلاح برئاسة الاتحاد، وحسم منصب نائب الرئيس اللواء محمد محمود، وفاز بمنصب السكرتير العام إبراهيم عادل.

وفي منصب أمانة الصندوق أحمد محمود، بينما فاز بمنصب العضوية، وائل توفيق ومحمود عكاشة وسيد جمعة ومصطفى محمد وأشرف حافظ.