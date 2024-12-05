الامارات | قرعة كأس العالم للأندية 2025.. العين في مجموعة "نارية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة كأس العالم للأندية العين "بطل آسيا" في مجموعة نارية إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، اذ من المقرر أن يفتتح مبارياته في البطولة ضد العملاق الإيطالي.

وسيلعب الأهلي بطل إفريقيا الذي وقع في المجموعة الأولى مباراة الافتتاح ضد انتر ميامي الأميركي، وبرفقتهما بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، فيما وقع الهلال السعودي في مجموعة صعبة مع ريال مدريد، وريد بول سالزبورغ النمساوي، وباتشكوا المكسيكي.

أما ممثل العرب الخامس الترجي التونسي، فيلعب في المجموعة الرابعة مع فلامينغو البرازيلي، تشلسي الإنجليزي، كلوب ليون الكوستاريكي.

وجاءت ترتيب المجموعات على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأميركي.

- المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوغو البرازيلي، سياتل ساوندرز الاميركي

- المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي

- المجموعة الرابعة: فلامينغو البرازيلي، تشلسي الإنجليزي، كلوب ليون الكوستاريكي، الترجي التونسي.

- المجموعة الخامسة: ريفر بلايت الأرجنتيني، انتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.

- المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني أولسان الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

- المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، الهلال السعودي، باتشكوا المكسيكي.