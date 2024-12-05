شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خرق الحظر الإعلامى.. الزمالك ينتظر عودة عبد الواحد السيد لحسم عقوبة ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك من نيجيريا لحسم عقوبة البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق، بعد مخالفة تعليمات الإدارة باختراق الحظر الإعلامي المطبق على اللاعبين بعدم الحديث دون إذن الإدارة.

وينوى مسئولو نادى الزمالك تطبيق اللائحة على كونراد ميشالاك لفرض حالة من الانضباط داخل النادي، وتطبيق نظام يسير عليه اللاعبون.

فى سياق متصل أنهى فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس قبل السفر إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.