شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة يعودون للتدريبات تحت قياد عصام محيسن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ستاد المحلة تحت قيادة عصام محيسن المدير الفني المؤقت للفريق استعدادا لخوض منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الراحة التى حصلوا عليها اللاعبين لمدة يومين بعد الهزيمة أمام الزمالك فى الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من حسم أسم المدير الفني الجديد للفريق خلال الـ48 ساعة القادمة بحد أقصى خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك.

وكان نادى غزل المحلة أعلن عن تعين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.

وجاء الجهاز الفني المؤقت كالتالى:

ك/ عصام محيسن - مدير فني

ك/ محمود صبحي - مدرب عام

ك/ أشرف شيحة - مدرب مساعد

ك/ محمود شفيق - مدرب حراس

د/ السعيد العدل - مخطط أحمال

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قرر قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله كمديراً فنياً لفريق الاول عقب الخساره أمس أمام نادى الزمالك.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لأحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

وكان أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على فيس بوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لـ نادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".



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