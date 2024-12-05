شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بورتو بكأس العالم للأندية.. الأهلى يتفوق على الأندية البرتغالية والان مع تفاصيل الخبر

يتفوق الأهلى على الأندية البرتغالية في تاريخ المواجهات، وذلك قبل مواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، حيث أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى ومعه، كلاً من: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامى الأمريكى.

وجاء تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية البرتغالية كالتالي..

في يونيو 1963 حل بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في العامين السابقين في هذا التوقيت ضيفًا على الأهلي فى استاد القاهرة، وانتهى اللقاء بتفوق الأحمر بثلاث أهداف مقابل هدفين على العملاق البرتغالي، حيث سجل بدوي عبد الفتاح هدفين وطه إسماعيل هدفًا، بينما جاءت ثنائية بنفيكا عبر إيزيبيو وجوزيه أجواش.

خاض الأهلي مباراة ودية مع بيليننسيش البرتغالي في أغسطس 2004، وتمكن من الفوز عليه بأربع أهداف دون مقابل جاءت عن طريق النيجيري ماكي، وأحمد شديد قناوي، وخالد بيبو، وأسامة حسني.

استكمل الأهلي الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس النادي، في يوليو 2007، بمواجهة العملاق البرتغالي بنفيكا، حيث انتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف عن طريق شادي محمد من ركلة جزاء، وأسامة حسني.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، بنظامه الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة 32 فريقا بدلا من 7 أندية في النظام القديم.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي والذى سيتواجد بالمجموعة الأولى وفقا للائحة القرعة التي أعلنها الاتحاد الدولى في وقت سابق، وسيتم نقل البطولة بالمجان.

يشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

تنقسم كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16، جاء توزيع الـ32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.