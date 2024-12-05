شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع بالميراس وبورتو وإنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى ومعه، كل من: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وانتر ميامى الأمريكى.



قرعة كأس العالم للأندية

على صعيد متصل ، حضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي حفل عشاء أقامه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية العالمية قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم للأندية المقررة الثامنة مساء اليوم ،الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُقيم حفل العشاء بأحد الفنادق الكبرى بولاية ميامي الأمريكية التي تستضيف القرعة والبطولة العالمية، وشهد الحفل حضور كبار مسئولي "فيفا" والأندية العالمية، وحضره خالد مرتجي بإعتباره مُمثل الأهلي في القرعة.

وحرص أمين صندوق النادي الأهلي على التحدث مع عدد كبير من رموز الكرة العالمية ودار حديث سريع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية وكأس العالم للأندية "الأنتركونتننتال"، وأشاد إنفانتينو بتواجد الأهلي المُستمر والمُشرّف في بطولات فيفا للأندية.

كما إلتقى مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، وإيميليو بوتراجينيو إسطورة الكرة الأسبانية وريال مدريد الأسبق ورئيس الإدارة المؤسسية لنادي ريال مدريد وماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، و دان أوتول” سكرتير عام مساعد "فيفا" ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

وألتقى أمين صندوق الأهلي كذلك مع عدد كبير من مسئولو ونجوم الكرة العربية في مقدمتهم ، هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وإسطورة الكرة المغربية نور الدين نايبت.