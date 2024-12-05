شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي يجتاز اختبار اللياقة لحكام "الشان" بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الحكم الدولي المصري محمود ناجي اختبار اللياقة البدنية الذي نظمته لجنة الحكام الرئيسية بـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان"، والتي تقام في كينيا، أوغندا، وتنزانيا، وتشهد مشاركة نخبة من الحكام الأفارقة.

وظهر محمود ناجي بأداء مميز خلال الاختبارات، مما ضمن له مكانًا في قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة.

إلى جانبه، تألق المصري حسام عزب حجاج الذي تم اختياره حكمًا لتقنية الفيديو بعد أدائه اللافت في الاختبارات التي أجراها الكاف في الفترة الماضية.

شهدت الاختبارات معسكرًا مكثفًا في أحد فنادق وملاعب جويل بالقاهرة، والذي استضاف 25 حكم ساحة، 23 حكم مساعد، و13 حكم لتقنية الفيديو.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات الكاف لضمان أعلى مستويات الكفاءة خلال البطولة.

اختيار ناجي وحجاج لتمثيل مصر في هذه البطولة يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها الكاف في الحكام المصريين.

كما أن استمرار هذا التميز يعزز من مكانة مصر على خريطة التحكيم الأفريقي ويؤكد قدرتها على تقديم الأفضل في أصعب المحافل.