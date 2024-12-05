شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتابعون قرعة مونديال الأندية من فندق الإقامة بجنوب أفريقيا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي ، على متابعة منافسات قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقامة حايلاً بمدينة ميامي الأمريكية ، وحرص لاعبي الأهلي المتواجدين حالياً في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتسي بدوري الأبطالل على التجمّع بفندق الإقامة ، من أجل منافسة منافسات القرعة.



لاعبو الأهلي خلال متابعة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل ، حضر خالد مرتجي حفل عشاء أقامه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية العالمية قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم للأندية المقررة الثامنة مساء اليوم ،الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُقيم حفل العشاء بأحد الفنادق الكبرى بولاية ميامي الأمريكية التي تستضيف القرعة والبطولة العالمية، وشهد الحفل حضور كبار مسئولي "فيفا" والأندية العالمية، وحضره خالد مرتجي بإعتباره مُمثل الأهلي في القرعة.

وحرص أمين صندوق النادي الأهلي على التحدث مع عدد كبير من رموز الكرة العالمية ودار حديث سريع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية وكأس العالم للأندية "الأنتركونتننتال"، وأشاد إنفانتينو بتواجد الأهلي المُستمر والمُشرّف في بطولات فيفا للأندية.

كما إلتقى مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، وإيميليو بوتراجينيو إسطورة الكرة الأسبانية وريال مدريد الأسبق ورئيس الإدارة المؤسسية لنادي ريال مدريد وماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، و دان أوتول” سكرتير عام مساعد "فيفا" ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

وألتقى أمين صندوق الأهلي كذلك مع عدد كبير من مسئولو ونجوم الكرة العربية في مقدمتهم ، هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وإسطورة الكرة المغربية نور الدين نايبت.