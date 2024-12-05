شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض أول مران فى موزمبيق استعداداً لمواجهة بلاك بولز بحضور السفير والان مع تفاصيل الخبر

أدى فريق الكرة الأول بالنادي المصري، مرانه الأول بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو استعدادًا لمباراة بلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.

وشهد المران حضور السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية حيث كان في استقبالهم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة.

كانت بعثة النادي المصري وصلت إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، حيث تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو.

حرص السفير المصري بموزمبيق السفير محمد فرغل على التواجد في استقبال البعثة، حيث رحب برئيس البعثة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول وعلي ماهر المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين.

وأعلن على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، وتضم القائمة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.