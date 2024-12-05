أحمد رمضان بيكهام يقترب من تدريبات سيراميكا الجماعية استعدادا لكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، من تدريبات فريقه الجماعية بعدما غاب عن مباراتى حرس الحدود ومودرن سبورت في بطولة دورى nile للإصابة.

ويعانى أحمد رمضان بيكهام من الإصابة بشد فى عضلات الظهر التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

وأثبتت أشعة الرنين التي خضع لها معاناة أحمد رمضان بيكهام من شد قوى في عضلات الظهر ويحتاج للتأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سيراميكا، ويواصل حاليا برنامج التأهيل.

ويفضل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عدم الاستعجال في عودة اللاعب للمباريات إلا بعد التعافى بشكل كامل، ويتجه إلى إبعاده عن مباراة البنك الأهلى المقبلة في كأس الرابطة.

ويواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الأربعاء 11 ديسمبر الجارى.

واستعان أيمن الرمادى بمباراة الأهلى من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في البنك الأهلى، ويسعى أيمن الرمادى لدراسة كل كبيرة وصغيرة من أجل تحقيق الفوز الأول في مشوار الفريق للدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الذى حصد لقبها في آخر موسمين.