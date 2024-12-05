شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقرر ضم محمد حمدى لقائمة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ضم محمد حمدي لاعب الفريق لقائمة مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وعلم ”الخليج 365” أن جوميز قرر ضم محمد حمدي لقائمة المباراة بعد اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية والإطمئنان على مستواه خاصة بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به وكانت عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

وكان محمد حمدى غاب عن مباراة غزل المحلة فى الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

في سياق متصل أنهى فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس قبل السفر إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية ، أكد خلالها للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

و حرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، خلال المران كما منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب.