شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يظهر في البرومو التعريفي خلال قرعة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النادي الأهلي في البرومو التقديمي لقرعة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا بولاية ميامى الأمريكية، في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

واستعرض البرومو التعريفي والتقديمي للبطولة لقطات من مشوار الفرق المشاركة في الحدث العالمي، وجاء الأهلي متمثلا في أكرم توفيق ضمن بعض المشاهد الأخرى لباقي الفرق.

ويشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي والذى سيتواجد بالمجموعة الأولى وفقا للائحة القرعة التي أعلنها الاتحاد الدولى في وقت سابق، وسيتم نقل البطولة بالمجان.

يشارك في البطولة: "الأهلى المصري، صن داونز الجنوب أفريقى، الترجى التونسى، الوداد المغربى، الهلال السعودى، العين الإماراتى، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".

تنقسم كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16، جاء توزيع الـ32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

تبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدورى من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.

تواجد النادى الأهلى فى المستوى الثالث بحسب تصنيف الاتحاد الدولى مع كل من: الهلال السعودى، أولسان الكورى الجنوبى، الوداد المغربى، مونتيرى المكسيكى، كلوب ليون المكسيكى، بوكا جونيور الأرجنتينى، بوتافوجو البرازيلى.