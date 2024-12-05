شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى تدريياته قبل السفر إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أنهى فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس قبل السفر إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية ، أكد خلالها للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

و حرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، خلال المران كما منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ميشالاك وعمر فرج



أحمد رفاعى



أحمد فتوح



الزمالك



اللاعب أحمد فتوح



اللاعب المغربي محمود بنتايك



اللاعب عبد الله السعيد



جوميز



حسام أشرف



زيزو



سيف الجزيري



عبد الله السعيد



عمر جابر



لاعبو الزمالك



محمد حمدى



محمد شحاتة



محمد عواد



محمود بنتايك