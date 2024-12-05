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الزمالك ينهى تدريياته قبل السفر إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 05 ديسمبر 2024 08:11 م

أنهى فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس قبل السفر إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية ، أكد خلالها للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

و حرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، خلال المران كما منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب الأدوار المطلوبة منه داخل أرضية الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ميشالاك وعمر فرج
ميشالاك وعمر فرج

 

أحمد رفاعى
أحمد رفاعى

 

أحمد فتوح
أحمد فتوح

 

الزمالك
الزمالك

 

اللاعب أحمد فتوح
اللاعب أحمد فتوح

 

اللاعب المغربي محمود بنتايك
اللاعب المغربي محمود بنتايك

 

اللاعب عبد الله السعيد
اللاعب عبد الله السعيد

 

جوميز
جوميز

 

حسام أشرف
حسام أشرف

 

زيزو
زيزو

 

سيف الجزيري
سيف الجزيري

 

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

 

عمر جابر
عمر جابر

 

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

 

محمد حمدى
محمد حمدى

 

محمد شحاتة
محمد شحاتة

 

محمد عواد
محمد عواد

 

محمود بنتايك
محمود بنتايك

 

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى

 

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