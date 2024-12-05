شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: فخور بتمثيل الأهلى بقرعة كأس العالم للأندية.. ونسعى لاسعاد جماهيرنا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي عن سعادته بتمثيل الأهلي في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام ‏حالياً في مدينة ميامي بالولايات ‏المتحدة الأمريكية، بحضور وفود الأندية المشاركة في البطولة والعديد من الشخصيات ‏والرموز ‏الرياضية العالمية.‏

وقال مرتجي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي: فخور بتمثيل الأهلي المؤسسة الناجحة رياضيًّا واجتماعيًّا وخدميًّا، وسفير ‏مصر في المحافل الدولية.. المشاركة في ‏النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية أمر مشرف ‏بالنسبة لنا، لقد شاركنا من قبل في كأس العالم عدة مرات، لكن النسخة المقبلة ‏للبطولة تضم ‏أفضل 32 فريقًا على مستوى العالم، وعلى المستوى الشخصي متحمس جدا للتواجد في قرعة ‏البطولة مع أساطير ‏وشخصيات عالمية. ‏

وواصل أمين صندوق النادي حديثه: أتمنى أن تسعد القرعة جماهير الأهلي المتعطشة ‏للمشاركة في البطولة، وأن يسعد النادي ‏جماهيره. الأهلي يشارك مع أعظم أندية في العالم ‏وهو ما يضيف للنادي وللكرة المصرية. ‏

واسترسل مرتجي قائلا: الأهلي اعتاد أن يشرف بلده وقارة إفريقيا. أتمنى أن نقع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا ونتأهل من خلالها ‏إلى الدور التالي في البطولة، وبشكل عام الفرق ‏الكبرى التي تبحث عن الفوز في البطولات تضع في حساباتها أنها ستواجه ‏أقوى الفرق، والكل يجتهد ليسعد 80 مليون أهلاوي. ‏

وأشار مرتجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية في ‏أمريكا 2025، وهو ما يعتبر كأس ‏عالم مصغرة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم ‏للمنتخبات 2026‏.

وأكد مرتجي أنه على يقين أن الحدث العالمي سيكون على أعلى مستوى، خاصة أن «فيفا» هو ما ‏يشرف على التنظيم.‏

واختتم خالد مرتجي تصريحاته قائلا: جماهير الأهلي هي الأساس والتي صنعت اسم الأهلي، ‏وهي الدافع والسند الوحيد الذي يعمل ‏الجميع بشغف من أجله، من صنع الأهلي ‏جماهيره وتستحق أن نفعل كل شيء من أجل إسعادهم.‏

على صعيد متصل ، حضر خالد مرتجي حفل عشاء أقامه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية العالمية قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم للأندية المقررة الثامنة مساء اليوم ،الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُقيم حفل العشاء بأحد الفنادق الكبرى بولاية ميامي الأمريكية التي تستضيف القرعة والبطولة العالمية، وشهد الحفل حضور كبار مسئولي "فيفا" والأندية العالمية، وحضره خالد مرتجي بإعتباره مُمثل الأهلي في القرعة.

وحرص أمين صندوق النادي الأهلي على التحدث مع عدد كبير من رموز الكرة العالمية ودار حديث سريع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية وكأس العالم للأندية "الأنتركونتننتال"، وأشاد إنفانتينو بتواجد الأهلي المُستمر والمُشرّف في بطولات فيفا للأندية.

كما إلتقى مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ، وإيميليو بوتراجينيو إسطورة الكرة الأسبانية وريال مدريد الأسبق ورئيس الإدارة المؤسسية لنادي ريال مدريد وماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، و دان أوتول” سكرتير عام مساعد "فيفا" ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

وألتقى أمين صندوق الأهلي كذلك مع عدد كبير من مسئولو ونجوم الكرة العربية في مقدمتهم ، هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وإسطورة الكرة المغربية نور الدين نايبت.