شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يذاكر الحدود قبل مواجهة 11 ديسمبر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل المواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل 11 ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعى حمد إبراهيم إلى تجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل استعادة سكة الانتصارات بعد الخسارة من إنبى بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل بداية قوية في كأس الرابطة.

ويدفع حمد إبراهيم باللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية في ودية دمياط التي ستقام في الثانية عصر اليوم الخميس، للاطمئنان على جاهزيتهم من أجل الاستعانة بخدماتهم في المباريات المقبلة.

واتفق الجهاز الإدارى للفريق الأول بنادى الاسماعيلى، على إقامة المباراة بطلب من الجهاز الفنى، بقيادة حمد إبراهيم، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، والتى يبدأها الدراويش بمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجارى، فى الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية.