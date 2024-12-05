شكرا لقرائتكم خبر عن وضع ناشئ غزل المحلة بالرعاية المركزة 24 ساعة عقب إنقاذه من بلع لسانه والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005 والذي تعرض اليوم لبلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة , لكن بحمد الله وفضله تمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب وإفاقته وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

نقلت سيارة إسعاف اللاعب إسلام معوض يبلغ من العمر 19 عاما، أحد لاعبى قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة لمستشفى شركة مصر للغزل والنسيج لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، بعد توقف عضلة قلبه إثر تعرضه لتصادم خلال مباراه فريقه مع فريق القناة بدورى الناشئين.

كان اللاعب قد تعرض للاصطدام فى أرضية الملعب، نتج عنها سقوطه أرضا وتوقف عضلة قلبه، وعلى الفور قام الفريق الطبى بالنزول لارضيه الملعب وإسعاف اللاعب، ونقله بسيارة الإسعاف الموجودة لمستشفى شركة غزل المحلة.

وتم وضع اللاعب داخل العناية المركزة، تحت الملاحظة، بعد أن تم التأكد من سلامة كافة العمليات الحيويه الخاصة به، وسلامة درجة الوعى.

وأكد المهندس فتحى أبو زيد، مدير المركز الإعلامى بشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن اللاعب استرد وعيه ومتواجد حاليًا برفقة فريق طبى داخل المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة له ومتابعته للاطمئنان عليه.