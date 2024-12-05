شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حرص أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على الإجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين قبل إنطلاق المران الجماعى اليوم، وأشاد رئيس نادى البنك الأهلى بالأداء الجيد للاعبى الفريق خلال مواجهة الأهلى الماضية والتعامل الإحترافى للجهاز الفنى مع متغيرات اللقاء والروح القتالية العالية التى ظهرت على جميع لاعبى الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا وطالبهم بمزيد من العمل وتحقيق نتائج إيجابية فى جميع المواجهات المقبلة.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يقع البنك الأهلى فى مجموعة قوية تضم فرق، سيراميكا، المصرى، غزل المحلة وزد.

من جانبه أكد طارق مصطفى على أهمية انتزاع نقطة ثمينة من الأهلى وقال مدرب البنك الأهلى فى تصريحات صحفية: حصدنا نقطة مهمة أمام فريق كبير وكنا الأقرب للفوز، الدورى هذا الموسم صعب للغاية وجميع الفرق تسعى لحصد الثلاث نقاط، أضعنا أكثر من فرصة أمام مرمى الأهلى كانت كفيلة بتحقيق الفوز، عقب إصابة احمد ياسر ريان دفعت بجريندو للحفاظ على نسق الأداء، أشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية.

وخضع أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلى لجراحة عاجلة فى الكتف بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلى بكسر فى الترقوة، حيث من المقرر أن يغيب اللاعب لـ 3 أشهر مقبلة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.