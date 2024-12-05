شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بجنوب أفريقيا يحضر مران الأهلي استعداداً لمواحهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد شديد قنصل مصر في جنوب إفريقيا على حضور مران الأهلي الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب بيدفيست، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيراتس السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الواحدة من صباح اليوم بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استمرت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة ، وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، أعقبتها فقرة للتسديد على المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.