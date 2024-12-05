شكرا لقرائتكم خبر عن دخول ناشئ غزل المحلة العناية المركزة بعد فقدانه الوعى بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

نقلت سيارة إسعاف اللاعب إسلام معوض والذى يبلغ من العمر 19 عاما، أحد لاعبى قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة لمستشفى شركة مصر للغزل والنسيج لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، بعد توقف عضلة قلبه نتيجة بلع لسانه إثر تعرضه لتصادم خلال مباراه فريقه مع فريق القناة بدورى الناشئين.

كان اللاعب قد تعرض للاصطدام فى أرضية الملعب، ما نتج عنها سقوطه أرضا وتوقف عضلة قلبه، وعلى الفور قام الفريق الطبى بالنزول لأرضية الملعب وإسعاف اللاعب، ونقله بسيارة الإسعاف الموجودة لمستشفى شركة غزل المحلة.

وتم وضع اللاعب داخل العناية المركزة، تحت الملاحظة، بعد أن تم التأكد من سلامة كافة العمليات الحيوية الخاصة به، وسلامة درجة الوعى.

وأكد المهندس فتحى أبو زيد، مدير المركز الإعلامى بشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن اللاعب استرد وعيه ومتواجد حاليًا برفقة فريق طبى داخل المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة له ومتابعته للاطمئنان عليه.