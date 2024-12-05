شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموزمبيق يستقبل بعثة المصري بعد وصولها إلى مابوتو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادي المصري إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، حيث تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو.

حرص السفير المصري بموزمبيق السفير محمد فرغل على التواجد في استقبال البعثة، حيث رحب برئيس البعثة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول وعلي ماهر المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين.

وقام محمود جابر المدير الإداري للفريق بصحبة مسئولي السفارة المصرية بمابوتو بإنهاء إجراءات الوصول في سلاسة ويسر لتغادر البعثة إلى مقر إقامتها بفندق اوتيا بحي السفارات.

وأعلن على ماهر المدير الفنى للفريق عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى موزمبيق لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، وتضم القائمة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.