شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقبل استقالة حسام عبد العال ويحدد البديل "مؤقتاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة الشافعي صالح قبول الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول، الكابتن حسام عبد العال، والذي طلب إعفاءه من استكمال مهمته مع الفريق.

ورغم محاولات الإدارة ولجنة الكرة لإقناعه بالبقاء من خلال اجتماعات مكثفة وتلبية كافة احتياجات الفريق إداريًا وماليًا، إلا أن المدرب أصر على قراره بالرحيل.

وقرر المجلس إسناد المهمة الفنية مؤقتًا إلى أعضاء الجهاز الفني الحالي من أبناء النادي، وهم: "هيثم الفيل، هيثم عبد الكريم، خالد سعد، طلعت الجبلاوي" إلى جانب باقي أعضاء الجهاز الطبي والإداري.

سيعمل الجهاز الفني الحالي على تجهيز الفريق لخوض مباراته القادمة أمام منتخب السويس خارج الأرض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري، والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

وأكد مجلس الإدارة أنه سيواصل، بالتعاون مع لجنة الكرة، دراسة عدد من الأسماء لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان رسميًا فور الاستقرار عليه.

يأتي هذا القرار في وقت حساس للنادي، الذي يسعى إلى الحفاظ على استقراره الفني وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري.