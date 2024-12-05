شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بإسناد مباراة المصرى في الكونفدرالية لـ طاقم تحكيم جزائرى والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.