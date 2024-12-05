شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2007 يهزم سقارة بخماسية ودياً في ختام معسكره المفتوح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، فوزا كبيرا بخماسية نظيفة علي الفريق الأول بنادي سقارة أحد أندية القسم الثالث في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر ، في اطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا .

حرص الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه علي الدفع بجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر خلال اللقاء ، لمنحهم الفرصة كما تم الاتفاق علي إقامة المباراة علي شوطين كل شوط مدته ساعة كاملة .

شهد المعسكر مشاركة 32 لاعبا هم ، يوسف البشير وتامر زينهم ومروان ناصر واياد تامر في حراسة المرمى، وخالد السيد وأدهم أحمد وعبد الله بدير وأحمد متولى وأحمد رأفت واياد مدحت ومحمد معوض وماهر خالد وخالد أحمد أبو سليم وعمرو خالد وعمر ثروت ومحمد رأفت ومحمود فيصل وزياد أحمد فتحى ومحمد عاطف وزيدان ناجح وإبراهيم عبد الفتاح ومحمود صلاح وخالد حاتم وحسام عاشور وعمر العزب وياسين عاطف ويوسف صابر ومصطفى غلوش وأدهم كريم ومحمد سمير ومحمود حسن ومصطفى رضا .

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا ود. ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.



المباراة الودية لمنتخب الشباب



منتخب الشباب



منتخب الشباب مواليد 2007



منتخب الشباب