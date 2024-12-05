شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم شباب دمياط بثنائية استعداداً للحدود في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الفريق للتجهيز لمباراة حرس الحدود، في كأس الرابطة.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من، كمال السيد في حراسة المرمى، محمد بيومي، عبدالله محمد، عبدالله السعيد، إبراهيم عبدالعال، عبدالرحمن الدح، محمد عبد السميع، مروان حمدي، عمر القط، علي الملواني ومحمد زيدان.

وشهدت المباراة مشاركة كل من، محمد نصر، إبراهيم النجعاوي، بالإضافة إلى منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الأفارقة للوقوف على مستواهم.

سجل الأهداف كل من عبدالله محمد، في الدقيقة 28، ومروان حمدي في الدقيقة 80.

ويستعد الدراويش لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس الرابطة.