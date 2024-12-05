شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلي في جنوب أفريقيا استعداداً لـ أورلاندو .. محاضرة وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

انهى فريق الكرة بـ النادي الأهلي منذ قليل مرانه الأول في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني المران بمحاضرة مع لاعبي الفريق ، للحديث عن المباراة المرتقبة وحثهم على الإلتزام بتعلميات الجهاز الفني منذ بداية المباراة والحفاظ على الشباك النظيفة، وخاض اللاعبين فقرة بدنية تحت أشراف مدرب الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بالقاهرة.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة، استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.