شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم قها 9-0 استعداداً لكأس الرابطة وتألق محمد بسيوني والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني علي فريق قها بتسعة اهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس علي ستاد جهاز الرياضة.

وسجل أهداف الطلائع كل من أحمد الشيخ هدفين وهدف لكل من أحمد سمير وأحمد علاء وحامد الجابري ومحمد بسيوني وعلي حمدى ولويس وفارس صالح" ، وشهدت المباراة تألق محمد بسيوني اللاعب الصاعد في صفوف الطلائع بعدما سجل هدفا وصنع اخر .

ويبحث الجهاز الفنى للطلائع عن مباراة ودية أخرى يوم 8 ديسمبر الجاري لتجهيز لاعبيه لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة المقرر لها 12 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة بتروجت يوم 19 ديسمبر باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.