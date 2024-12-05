شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم يودع بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش من ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

ودع يوسف إبراهيم بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، من الدور ربع النهائي.

وخسر يوسف إبراهيم في ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-5, 11-8, 11-7.

وشهد جدول منافسات البطولة العالمية للأسكواش مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات رجال الاسكواش: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.