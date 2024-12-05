شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم يودع بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش من ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 05 ديسمبر 2024 04:54 م
ودع يوسف إبراهيم بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، من الدور ربع النهائي.
وخسر يوسف إبراهيم في ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-5, 11-8, 11-7.
وشهد جدول منافسات البطولة العالمية للأسكواش مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:
11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.
9 لاعبين فى منافسات رجال الاسكواش: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.
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